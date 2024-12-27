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'Siberağ-13' operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı ve sanal kumara teşvik ettiği iddia edilen şüphelilere yönelik olarak İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 16 ilde düzenlenen "Siberağ-13" operasyonlarında 27 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, bazı şüphelilerin sosyal medya fenomeni olduğunu ve geniş takipçi kitlelerine sahip olduklarını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 17:40, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 17:43
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'Siberağ-13' operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı ve sanal kumara teşvik ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik "Siberağ-13" operasyonlarında 27 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 16 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında "Siberağ-13" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 27 kişinin gözaltına alındığı bildiren Yerlikaya, şüphelilerden bazılarının "sosyal medya fenomeni" olarak tabir edildiğini ve sosyal medya uygulamalarında çok sayıda takipçiye sahip olduklarını aktardı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda 4 ay süren çalışmalar sonucu sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapma, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynamaya teşvik etme suçlarından çok sayıda takipçisi olan sosyal medya kullanıcıları hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Mersin, Ağrı, Antalya, Batman, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, Isparta, Sakarya ve Şırnak'ta düzenlenen 'Siberağ-13' operasyonları sonucunda çok sayıda dijital materyale el kondu. Aralarında sosyal medya fenomeni olarak tabir edilen ve sosyal medya uygulamalarında yüksek takipçisi olan şüphelilerin de bulunduğu 27 kişi yakalandı."

Siber vatanda, sanal devriyelerin suç ve suçlularla mücadelede 7 gün 24 saat esasıyla görev başında olduğunu aktaran Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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