'Cumhurbaşkanı olsam 10 kişiyle ekonomiyi düzeltirim'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı TV programında iddialı konuştu. Babacan, "Cumhurbaşkanı olsam var ya 10 kişiyle ekonomiyi düzeltirim" dedi.

Ali Babacan, dün akşam SÖZCÜ TV'de yayınlanan 'Başkent Kulisleri' programında Mehmet Bal'ın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Babacan, iktidarın ekonomi politikalarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, şunları söyledi:

"Ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı olsam var ya.10 tane sapasağlam dürüst insanı alır ekonominin başına korum. Haftada iki kez ikişer saat toplantıyla ekonomiyi çözerim . Bu kadar basit . Çaldırmayacaksın, israf etmeyeceksin. Bakın, kaynaklar nasıl bereketleniyor; bu ülke nasıl ayağa kalkıyor."