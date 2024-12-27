RTÜK, 6 yayıncıya yaptırım uyguladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kuralları ihlal eden bazı yayıncılara yaptırım uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, yılın son toplantısında, 6 yayıncı hakkında yaptırım kararı verdi.



Kurul'da, "Arena" programının konuğu Milletvekili Turhan Çömez'in Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkındaki sözleri ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a yönelik itham ve hakaretler nedeniyle Sözcü Tv'ye yaptırım uygulandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e ilişkin açıklamalar nedeniyle de Sözcü Tv hakkında yaptırım kararı verildi. Gökçek hakkındaki beyanlar nedeniyle Halk TV'ye de ceza verildi.

Türkiye'yi Suriye'de işgalci olarak ifade eden yayın konuğu için Flash Haber hakkında da yaptırım kararı verildi.

Tele 1'deki "Söz Bizde" adlı programa, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kişilik haklarını zedeleyecek sözler sarf edilmesi nedeniyle yaptırım uygulandı.

RTÜK toplantısında ayrıca, Merdan Yanardağ'ın "hükümetin İsrail ile anlaşma" yaptığı iddiaları nedeniyle Tele 1 hakkında yaptırım kararı alındı.

NOW'daki "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" isimli yapım da incelendi. Filmde çocukların çıplak kadın fotoğraflarına bakması ve gördükleri hakkında konuşması gibi cinsellik içeren öğeler nedeniyle yayıncı kanal hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Üst Kurul, "Kızıl Goncalar" dizisindeki şiddet sahneleri nedeniyle 6112 sayılı Kanun'da yer alan "Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle NOW'a ikinci bir idari para cezası uygulandı.

Mehmet Ali Ağca'yı konuk eden "Kırmızı Masa" programındaki yayıncılık ilkeleri ihlalleri nedeniyle Akit TV hakkında da idari para cezası kararı alındı.