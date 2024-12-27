Tekirdağ'da karaya oturan teknede 2 vatandaş kurtarıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan özel bir teknedeki 2 vatandaşın, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldığını açıkladı. 26 Aralık 2024'te gerçekleşen olayda, Sahil Güvenlik Botu, Dalış Timi ve Kolluk Destek Timlerinin koordineli çalışmasıyla vatandaşlar sağ ve bilinci açık şekilde kurtarıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, , Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan özel bir teknedeki 2 vatandaşın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler kurtarıldığını duyurdu
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 06.30'da, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, içerisinde 2 vatandaşımızın bulunduğu özel bir teknenin karaya oturduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz hızla olay yerine sevk edildi" dedi.
Kurtarma operasyonu kapsamında 2 vatandaş kurtarıldığını söyleyen Bakan Yerlikaya,
"Kurtarma operasyonu kapsamında: 1 Sahil Güvenlik Botu (KB-227) 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-24) ve 1 Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timinin (Şarköy/Koldestim) titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, teknede bulunan 2 vatandaşımız sağ ve bilinci açık şekilde kurtarıldı. Vatandaşlarımız sahilde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığımızı ve AFAD ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.