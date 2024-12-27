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Bakanlıktan İmralı'ya izin çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verdiklerini açıkladı. Bakan Tunç, hava koşullarına bağlı olarak heyetin yarın veya pazar günü İmralı'ya gideceğini belirtti. Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer alacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 20:33, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 20:39
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Bakanlıktan İmralı'ya izin çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililerin görüşme talebine olumlu yanıt verdiklerlerini açıkladı.

Bakan Tunç, DEM Parti heyetinin hava şartlarına göre yarın yada pazar günü İmralı'ya gideceklerini söyledi.

DEM Parti'nin heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan olacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama günü 1 Ekim'de sürpriz bir hamlede bulundu ve DEM Parti sıralarına giderek milletvekilleri ile selamlaştı. Bahçeli, DEM Parti'li vekillerin elini sıkmasıyla ilgili, "Yeni bir dönemde giriyoruz. Biz gelişi güzel keyfe keder, hayatta kalmaktan kaçışlarla dümenden el uzatmayız.Biz durduk yere el vermeyiz. Öylesine yerimizde yoğunlaşıp da el sıkmaya teşebbüs etmeyiz. değerlendirmeleridir" açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı


Bahçeli 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ise, "Bugün kitabın ortasından hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak nitelikte konuşacağım" diyerek, PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili çağrı yaptı ve şunları söyledi:


"Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığını gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız. Vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız."

"Yeni çözüm süreci" tartışmaları

Bahçeli'nin sözleri siyaset kulislerini hareketlendirirken, 1 Ekim'de Meclis'in yeni yasama yılı açılışında DEM Partililerle tokalaşmanın ardından gündeme gelen "yeni bir çözüm süreci mi başlıyor" sorusu daha güçlü şekilde tartışılmaya başladı.

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