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2'si yabancı uyruklu 6 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı

Kars'ta jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 2'si Azerbaycan uyruklu 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Zanlıların kazıda kullandığı 2 metal arama dedektörü ve aparatı, dijital dedektör göstergesi ve çantası, balyoz, 3 kürek, 3 murç, 2 kazma, 1 çekiç, 1 inşaat eldiveni ve 2 kova ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 22:50, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 22:56
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2'si yabancı uyruklu 6 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı

KARS (AA) - Kars'ta jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 2'si Azerbaycan uyruklu 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Esenkent köyü yakınlarında define için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, S.Ç. (46), M.A. (26), O.C.A. (27) ve Y.K. (31) ile Azerbaycan uyruklu T.E. (44) ve R.I'yı (39) izinsiz kazı yaparken yakaladı.

Zanlıların kazıda kullandığı 2 metal arama dedektörü ve aparatı, dijital dedektör göstergesi ve çantası, balyoz, 3 kürek, 3 murç, 2 kazma, 1 çekiç, 1 inşaat eldiveni ve 2 kova ele geçirildi.

???????Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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