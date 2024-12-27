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İzmir'de can pazarı! Anne ve oğlu öldü; 2'si ağır 4 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Denizli-Ödemiş kara yolunda üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Hüseyin Yılman (47) ve annesi Vesile Yılman (69) hayatını kaybetti. Kazada, Fatma Y., Cansel P., Mehmet Emre Y. ve kamyonet sürücüsü Ali Ç. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Fatma Y. ve Mehmet Emre Y'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2024 23:21, Son Güncelleme : 27 Aralık 2024 23:22
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İzmir'de can pazarı! Anne ve oğlu öldü; 2'si ağır 4 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 3 aracın çarpıştığı kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Yılman'ın (47) kullandığı 35 BE 332 plakalı otomobil, Ali Ç. yönetimindeki 09 TN 704 kamyonet ile Hüseyin G. idaresindeki 35 ANU 319 plakalı kamyonet, Denizli-Ödemiş kara yolunun Kaymakçı Mahallesi girişinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Hüseyin Yılman ve annesi Vesile Yılman (69) yaşamını yitirdi, araçlardaki Fatma Y, Cansel P, Mehmet Emre Y. ve kamyonet sürücüsü Ali Ç. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kent merkezi ve ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu kişilerden Fatma Y. ve Mehmet Emre Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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