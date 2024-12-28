28 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yurttaş Sesleniyor 'Haklarımızı Alacağız'" mitingine katılacak.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, valilik ve belediyeye ziyarette bulunacak, AK Parti 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.

(Çankırı/12.30/13.00/13.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi" tanıtım törenine katılacak.

(Hatay/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek Yolu Açılış Töreni'ne ve AK Parti Adıyaman 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Adıyaman Valiliği'ni ziyaret edecek.

(Adıyaman/11.00-13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Diyarbakır/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti'nin Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılacak 8. olağan kongresine katılacak.

(Düzce/13.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasına; Mersinspor-TOFAŞ ve Darüşşafaka Lassa-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(Mersin/15.30/İstanbul/18.00)

3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası, Bodrum Basketbol-Danilos Pizza maçıyla başlayacak.

(Muğla/15.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasından, Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor karşılaşması oynanacak.

(Ankara/18.00)

5- Beşiktaş Kulübü Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, olağanüstü genel kurul öncesi medya mensuplarıyla bir araya gelerek, "Beşiktaş için 5 adım" vizyonunu açıklayacak.

(İstanbul/13.30)

6- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası eleme turuna; A Grubu'nda Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve B Grubu'nda Rize Belediyespor-DEPSAŞ Enerji maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/Rize/17.00)

7- Türkiye Motosiklet Federasyonu Şampiyonlar Ödül Töreni, Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/19.00)