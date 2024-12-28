CHP Kars Milletvekili kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan PM, Kars Milletvekili Alp'i kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti.

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