CHP Kars Milletvekili kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi
CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'i kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti. Kararın gerekçesi hakkında detaylı bir açıklama yapılmazken, süreç Parti Tüzüğü çerçevesinde yürütülecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 07:20, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 07:40
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Parti Meclisi (PM) toplantısında kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan PM, Kars Milletvekili Alp'i kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti.