2025 yılı tanıklık ücret tarifesi belli oldu

Ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 2025 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağırılacak tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 100 ila 150 Türk lirasına kadar ücret ödenecek.

Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenecek.

Yapılan harcamalar yargılama giderlerinden sayılacak

Tarife uyarınca devlet hazinesinden yapılan harcamalar Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324'üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılacak.

Tarife, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.