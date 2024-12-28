Meteoroloji'den 9 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını ve birçok bölgede yağış beklendiğini duyurdu.

Bugün sabah saatlerinden itibaren Balıkesir çevreleri, Çanakkale'nin güney ve doğusu, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ile Kütahya'nın batısında kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.

Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Sivas, Zonguldak, Sinop, Tokat, Elazığ ve Siirt çevrelerinde yağış görülecek.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya, Rize, Artvin, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece azalacak

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

9 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji'nin MeteoUyarı sistemine göre, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Hakkari, İzmir, Kütahya, Manisa, Van ve Şırnak için 'sarı' kodlu uyarı verildi.

Ayrıca, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis etkili olacak. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olması istendi.