Bakan Şimşek: Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor
Bakan Şimşek: Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor
27 ilde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandı
27 ilde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandı
Plastik alışveriş poşetine zam geldi!
Plastik alışveriş poşetine zam geldi!
Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
'CHP anketlerde ikinci sıraya indi'
'CHP anketlerde ikinci sıraya indi'
İş dünyası 'bölgesel asgari ücret'te ikiye bölündü
İş dünyası 'bölgesel asgari ücret'te ikiye bölündü
1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı metro hatları 'ücretsiz'
1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı metro hatları 'ücretsiz'
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının adı değişti
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının adı değişti
Üç aylar 1 Ocak'ta başlıyor
Üç aylar 1 Ocak'ta başlıyor
MEB, Suriye'ye eğitim desteği verecek
MEB, Suriye'ye eğitim desteği verecek
Meteoroloji'den 9 il için 'sarı' kodlu uyarı
Meteoroloji'den 9 il için 'sarı' kodlu uyarı
2025 yılı tanıklık ücret tarifesi belli oldu
2025 yılı tanıklık ücret tarifesi belli oldu
28 Aralık 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
28 Aralık 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
MEB'den 'merdiven altı' kurslara hem kapatma hem ceza
MEB'den 'merdiven altı' kurslara hem kapatma hem ceza
İzmir'de can pazarı! Anne ve oğlu öldü; 2'si ağır 4 kişi yaralandı
İzmir'de can pazarı! Anne ve oğlu öldü; 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Bakanlıktan İmralı'ya izin çıktı
Bakanlıktan İmralı'ya izin çıktı
Diplomatlığa ilk adım için başvurular alınacak
Diplomatlığa ilk adım için başvurular alınacak
FETÖ'nün sözde eyalet imamları ve ihraç istihbaratçılar yakalandı
FETÖ'nün sözde eyalet imamları ve ihraç istihbaratçılar yakalandı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı
'Konut ve araç alımında opsiyonlar artacak'
'Konut ve araç alımında opsiyonlar artacak'
Kars'ta rüşvet operasyonu: 7'si kamu personeli, 20 gözaltı
Kars'ta rüşvet operasyonu: 7'si kamu personeli, 20 gözaltı
Ankara'da market denetimlerinde 1.8 milyon lira ceza
Ankara'da market denetimlerinde 1.8 milyon lira ceza
Emekli askerleri eyleme çağıran CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na soruşturma
Emekli askerleri eyleme çağıran CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na soruşturma
'E-ticaret'te uygulanacak cezalara yüzde 44 zam
'E-ticaret'te uygulanacak cezalara yüzde 44 zam
Mesleki eğitimde dönüşüm! 10 ilde 11 lise bölge okulu oldu
Mesleki eğitimde dönüşüm! 10 ilde 11 lise bölge okulu oldu
Gar ve istasyonlara ücretsiz internet geliyor: İlk durak Ankara
Gar ve istasyonlara ücretsiz internet geliyor: İlk durak Ankara
2024'ün en çok kazandıranı altın oldu: %51 getiri sağladı
2024'ün en çok kazandıranı altın oldu: %51 getiri sağladı
Halı sahada iki savcıyla tartışan uzman çavuş için karar
Halı sahada iki savcıyla tartışan uzman çavuş için karar
'Uçak parçası üretenle güvenlik aynı asgari ücreti almamalı'
'Uçak parçası üretenle güvenlik aynı asgari ücreti almamalı'
Bakan Memişoğlu açıkladı: Hekim atamaları devam edecek
Bakan Memişoğlu açıkladı: Hekim atamaları devam edecek
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB, Suriye'ye eğitim desteği verecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Suriye'de hasarlı okulların onarımı ve yeni okulların inşasıyla eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyecek. Hayırseverlerin katkılarıyla dersliklerin bağışlanması ve yeni program hazırlıkları için çalışmalar yürütülürken, savaşların azaltılması amacıyla öğrenci ve ailelere psikososyal destek sunulmaktadır. Ayrıca mesleki eğitim geliştirilerek bölgesel ekonomik kalkınmaya katkının sağlanması hedefleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 07:51, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 07:54
Yazdır
MEB, Suriye'ye eğitim desteği verecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Suriye'de eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine destek sağlayacak. Bu kapsamda, hayırseverlerin de katkısıyla, hasarlı okullar tamir edilecek, yeni okullar inşa edilecek ve derslikler donatılacak.

Yeni eğitim öğretim müfredatı oluşturulacak

Bakanlık, Suriye'nin yeni eğitim müfredatının oluşturulması ve ders kitaplarının hazırlanması için de çalışma yürütüyor. Müfredat, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, öğrencilerin ihtiyaçları ve Suriye halkının talepleri doğrultusunda güncellenecek. Ekonomik kalkınma ve hayat standartlarının iyileşmesi için mesleki eğitimin geliştirilmesi ve meslek okullarının açılmasına katkı sunulacak.

Psikososyal destek verilecek

Suriye'de uzun yıllar devam eden savaş ortamından etkilenen öğrencilerin okula dönüşte yaşayabilecekleri zorlukların giderilmesine yönelik adımlar da atılacak. Ailelere ve çocuklara psikososyal destek verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Özgür Suriye'de, öğretmen ve okul yöneticilerine de destek verecek Kapsamlı mesleki gelişim çalışması yapılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber