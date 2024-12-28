1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı metro hatları 'ücretsiz'
Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Ocak günü Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ile İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 08:17, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 08:25
Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre;
1 Ocak Yılbaşı tatilinde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy- Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.