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Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının yardım limiti 300 milyon lira oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2025 yılından itibaren yabancı devletlere mal ve hizmet hibe edebilecek. Bu kapsamda, anlaşma yapılmaksızın verilebilecek mal ve hizmetlerin parasal limiti 300 milyon lira olarak belirlendi. Ayrıca, hibeler için belirli malzeme, bakım, danışmanlık ve eğitim hizmetleri de tanımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 09:02, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 09:05
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Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının yardım limiti 300 milyon lira oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2025'te anlaşma akdedilmeksizin verilebilecek mal veya hizmetlerin parasal limiti ve cinsinin belirlenmesine ilişkin karar yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, anlaşma akdedilmeksizin dost veya müttefik devletlere, bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum, kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 300 milyon lira olarak belirlendi.

1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek kararın ekinde, protokolle verilebilecek mal ve hizmetlerin cinsi şöyle belirlendi:

"Dışişleri Bakanlığınca uygun mütalaa verilmesi şartıyla, üçüncü ülkelere devri anlaşmalarla sınırlanmayan 5201 sayılı "Harp Araç ve Gereçleri ile Silah Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun" kapsamında yayımlanan kontrole tabi malzeme listesinde yer alan malzeme, bunlara ait doküman, yedek parça ile arıza tespit, danışmanlık bakım ve onarım hizmetleri.

Birinci sıra kapsamına girmeyen malzeme ile bunların arıza tespit, danışmanlık bakım ve onarım hizmetleri.

Bilgi değişimini sağlayacak sistemlerin kurulması, bu sistemlerin arıza tespit danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri. Süresi 20 haftayı aşmayan eğitimler. Her türlü ulaştırma, hava meydanı ve liman hizmeti."

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