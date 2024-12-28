Bakan Şimşek: Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor
Bakan Şimşek: Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor
27 ilde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandı
27 ilde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandı
Plastik alışveriş poşetine zam geldi!
Plastik alışveriş poşetine zam geldi!
Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
'CHP anketlerde ikinci sıraya indi'
'CHP anketlerde ikinci sıraya indi'
İş dünyası 'bölgesel asgari ücret'te ikiye bölündü
İş dünyası 'bölgesel asgari ücret'te ikiye bölündü
1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı metro hatları 'ücretsiz'
1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı metro hatları 'ücretsiz'
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının adı değişti
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının adı değişti
Üç aylar 1 Ocak'ta başlıyor
Üç aylar 1 Ocak'ta başlıyor
MEB, Suriye'ye eğitim desteği verecek
MEB, Suriye'ye eğitim desteği verecek
Meteoroloji'den 9 il için 'sarı' kodlu uyarı
Meteoroloji'den 9 il için 'sarı' kodlu uyarı
2025 yılı tanıklık ücret tarifesi belli oldu
2025 yılı tanıklık ücret tarifesi belli oldu
28 Aralık 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
28 Aralık 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
MEB'den 'merdiven altı' kurslara hem kapatma hem ceza
MEB'den 'merdiven altı' kurslara hem kapatma hem ceza
İzmir'de can pazarı! Anne ve oğlu öldü; 2'si ağır 4 kişi yaralandı
İzmir'de can pazarı! Anne ve oğlu öldü; 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Bakanlıktan İmralı'ya izin çıktı
Bakanlıktan İmralı'ya izin çıktı
Diplomatlığa ilk adım için başvurular alınacak
Diplomatlığa ilk adım için başvurular alınacak
FETÖ'nün sözde eyalet imamları ve ihraç istihbaratçılar yakalandı
FETÖ'nün sözde eyalet imamları ve ihraç istihbaratçılar yakalandı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı
'Konut ve araç alımında opsiyonlar artacak'
'Konut ve araç alımında opsiyonlar artacak'
Kars'ta rüşvet operasyonu: 7'si kamu personeli, 20 gözaltı
Kars'ta rüşvet operasyonu: 7'si kamu personeli, 20 gözaltı
Ankara'da market denetimlerinde 1.8 milyon lira ceza
Ankara'da market denetimlerinde 1.8 milyon lira ceza
Emekli askerleri eyleme çağıran CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na soruşturma
Emekli askerleri eyleme çağıran CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na soruşturma
'E-ticaret'te uygulanacak cezalara yüzde 44 zam
'E-ticaret'te uygulanacak cezalara yüzde 44 zam
Mesleki eğitimde dönüşüm! 10 ilde 11 lise bölge okulu oldu
Mesleki eğitimde dönüşüm! 10 ilde 11 lise bölge okulu oldu
Gar ve istasyonlara ücretsiz internet geliyor: İlk durak Ankara
Gar ve istasyonlara ücretsiz internet geliyor: İlk durak Ankara
2024'ün en çok kazandıranı altın oldu: %51 getiri sağladı
2024'ün en çok kazandıranı altın oldu: %51 getiri sağladı
Halı sahada iki savcıyla tartışan uzman çavuş için karar
Halı sahada iki savcıyla tartışan uzman çavuş için karar
'Uçak parçası üretenle güvenlik aynı asgari ücreti almamalı'
'Uçak parçası üretenle güvenlik aynı asgari ücreti almamalı'
Bakan Memişoğlu açıkladı: Hekim atamaları devam edecek
Bakan Memişoğlu açıkladı: Hekim atamaları devam edecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Plastik alışveriş poşetine zam geldi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşet fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren 50 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 11:18, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 11:19
Yazdır
Plastik alışveriş poşetine zam geldi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşet fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren 50 kuruş olarak belirlendi.

Bakanlık tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildi. O tarihten bu yana market ve alışveriş merkezlerinde bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satıldı.

Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 21 Kasım'da Bakanlık'ta Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı yaptı.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki toplantıda, sektör temsilcilerinin de görüşleri alındı.

Toplantıda, bir poşetin perakendecilere 1 lira 19 kuruşluk üretim ve geri kazanım katılım payı (GEKAP) ile 2 lirayı aşan maliyeti olmasına rağmen tüketiciden 25 kuruş alındığı üzerinde duruldu. Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilerek, plastik poşet kullanımının arttığı vurgulandı.

Komisyon toplantısında sektör temsilcilerinden alınan talepler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunuldu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2025 yılında plastik poşet bedeli 50 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.

Karar, 1 Ocak 2025?ten itibaren geçerli olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber