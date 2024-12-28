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Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 09:50, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 09:55
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Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Yeniçates-Zonguldak-2 Enerji İletim Hattı?"nın 12-24 numaralı direkleri arasının deplase edilmesi amacıyla proje güzergahına isabet eden taşınmazlar ile "154 kV (Bodrum-1-Yeniköy) Brş.N.-Yalıkavak Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında ilgili kararda bilgileri yer alan taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Siirt'te kurulacak Kırgeçit Regülatörü ve hidroelektrik santrali (HES) üretim tesisi için gerekli olan ve ilgili kararda bilgileri yer alan taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Metristepe rüzgar enerjisi santrali için (RES) elektrik üretim tesisinin kapasite artışının sağlanması amacıyla Bilecik'te, R3-Çorum-1 RES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Çorum'da bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Elmadağ-1 güneş enerjisi santrali (GES) elektrik üretim tesisinin ve Sivrihisar-1 GES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Ankara'da ve Eskişehir'de ilgili kararda bilgileri yer alan taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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