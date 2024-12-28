Kimyasal silah iddiası ve disiplin kararı hukuka aykırı bulundu

Bakan Şimşek: Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor
Bakan Şimşek: Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor
27 ilde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandı
27 ilde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandı
Plastik alışveriş poşetine zam geldi!
Plastik alışveriş poşetine zam geldi!
Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
'CHP anketlerde ikinci sıraya indi'
'CHP anketlerde ikinci sıraya indi'
İş dünyası 'bölgesel asgari ücret'te ikiye bölündü
İş dünyası 'bölgesel asgari ücret'te ikiye bölündü
1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı metro hatları 'ücretsiz'
1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı metro hatları 'ücretsiz'
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının adı değişti
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının adı değişti
Üç aylar 1 Ocak'ta başlıyor
Üç aylar 1 Ocak'ta başlıyor
MEB, Suriye'ye eğitim desteği verecek
MEB, Suriye'ye eğitim desteği verecek
Meteoroloji'den 9 il için 'sarı' kodlu uyarı
Meteoroloji'den 9 il için 'sarı' kodlu uyarı
2025 yılı tanıklık ücret tarifesi belli oldu
2025 yılı tanıklık ücret tarifesi belli oldu
28 Aralık 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
28 Aralık 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
MEB'den 'merdiven altı' kurslara hem kapatma hem ceza
MEB'den 'merdiven altı' kurslara hem kapatma hem ceza
İzmir'de can pazarı! Anne ve oğlu öldü; 2'si ağır 4 kişi yaralandı
İzmir'de can pazarı! Anne ve oğlu öldü; 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Bakanlıktan İmralı'ya izin çıktı
Bakanlıktan İmralı'ya izin çıktı
Diplomatlığa ilk adım için başvurular alınacak
Diplomatlığa ilk adım için başvurular alınacak
FETÖ'nün sözde eyalet imamları ve ihraç istihbaratçılar yakalandı
FETÖ'nün sözde eyalet imamları ve ihraç istihbaratçılar yakalandı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı
'Konut ve araç alımında opsiyonlar artacak'
'Konut ve araç alımında opsiyonlar artacak'
Kars'ta rüşvet operasyonu: 7'si kamu personeli, 20 gözaltı
Kars'ta rüşvet operasyonu: 7'si kamu personeli, 20 gözaltı
Ankara'da market denetimlerinde 1.8 milyon lira ceza
Ankara'da market denetimlerinde 1.8 milyon lira ceza
Emekli askerleri eyleme çağıran CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na soruşturma
Emekli askerleri eyleme çağıran CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na soruşturma
'E-ticaret'te uygulanacak cezalara yüzde 44 zam
'E-ticaret'te uygulanacak cezalara yüzde 44 zam
Mesleki eğitimde dönüşüm! 10 ilde 11 lise bölge okulu oldu
Mesleki eğitimde dönüşüm! 10 ilde 11 lise bölge okulu oldu
Gar ve istasyonlara ücretsiz internet geliyor: İlk durak Ankara
Gar ve istasyonlara ücretsiz internet geliyor: İlk durak Ankara
2024'ün en çok kazandıranı altın oldu: %51 getiri sağladı
2024'ün en çok kazandıranı altın oldu: %51 getiri sağladı
Halı sahada iki savcıyla tartışan uzman çavuş için karar
Halı sahada iki savcıyla tartışan uzman çavuş için karar
'Uçak parçası üretenle güvenlik aynı asgari ücreti almamalı'
'Uçak parçası üretenle güvenlik aynı asgari ücreti almamalı'
Bakan Memişoğlu açıkladı: Hekim atamaları devam edecek
Bakan Memişoğlu açıkladı: Hekim atamaları devam edecek
Ana sayfaHaberler

Kimyasal silah iddiası ve disiplin kararı hukuka aykırı bulundu

İzmir Barosu ve Türkiye Barolar Birliği (TBB), baro seçimlerinde "terörle mücadelede kimyasal silah kullanıldığı" iddiasını dile getiren avukat Aryen Turan ile dönemin Baro Başkanı Özkan Yücel ve genel kurulun divan başkanı Pulat Hüseyin Gago hakkında disiplin kovuşturmasına izin vermemişti. Ancak, İzmir Barosu'nun bu tutumu hukuka aykırı bulunarak, disiplin sürecinin başlatılması gerektiği kararı alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 11:31, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 11:32
Yazdır
Kimyasal silah iddiası ve disiplin kararı hukuka aykırı bulundu

İzmir Barosu ve Türkiye Barolar Birliğinin (TBB), baro seçimlerindeki konuşmasında "terörle mücadelede kimyasal silah kullanıldığı"nı iddia eden avukat Aryen Turan ile dönemin Baro Başkanı Özkan Yücel ve genel kurulun divan başkanı Pulat Hüseyin Gago hakkında disiplin kovuşturmasına izin vermemesi hukuka aykırı bulundu.

Avukat Bülent Karagöz, İzmir Barosu'nun 22 Ekim 2022'de yapılan genel kurulunda kürsüye gelen avukat Aryen Turan'ın, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi üzerine İzmir Barosuna şikayette bulundu.

Disiplin kovuşturması isteyen Karagöz, Turan'ın yanı sıra dönemin Baro Başkanı Yücel ile genel kurulda divan başkanlığını yapan Gago hakkında işlem yapılmasını talep etti.

Karagöz, İzmir Barosunun başvuruyu reddetmesi üzerine talebini TBB'ye taşıdı.

TBB ise avukatlar hakkındaki iddiaların soyut nitelikte olduğunu, konunun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, bu anlamda bir disiplin suçunun oluşmayacağını ileri sürüp başvuruyu kabul etmedi.

TBB'nin kovuşturmaya gerek olmadığı yönündeki kararı, daha sonra usul gereği Adalet Bakanlığına gönderildi.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü de avukat Turan hakkında "PKK/KCK terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme" suçundan kamu davası açıldığı, dönemin baro başkanı avukat Yücel ile ilgili başka bir soruşturma olduğu bilgilerini ekleyerek, dosyayı yeniden incelenmek üzere TBB'ye gönderdi.

Bu talebin de reddedilmesi üzerine avukat Karagöz, Ankara 18. İdare Mahkemesine dava açtı.

Mahkeme, isnat edilen eylemlerin disiplin hukuku bağlamında kovuşturmayı gerektirecek nitelikte olduğu sonucuna vardı.

Mahkemenin kararında, avukat Turan'ın ifadelerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerini töhmet altında bırakacak ve itibarını zedeleyici mahiyette olduğuna dikkati çekerek, söz konusu konuşmaya diğer avukatlardan Gago'nun genel kurul divan başkanlığı adına müdahalede bulunmadığına işaret etti.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Avukat Özkan Yücel'in ise anılan konuşmada sarf edilen sözleri, ifade özgürlüğüyle bağdaştırarak işlenen suçu aklamaya çalıştığı, yalan ve iftira suçunu işleyenlere cesaret verdiği, kamu kurumu niteliğindeki İzmir Barosunun kamuoyu önündeki saygınlığının ve güvenilirliğinin zedelenmesine neden olduğu değerlendirilmiştir.

Ayrıca isnat edilen eylemlerin disiplin hukuku bağlamında kovuşturmayı gerektirecek nitelikte olduğu sonucuna varıldığından, adı geçen avukatlar hakkında 'disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığı' yönünde tesis olunan dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır."

Bülent Karagöz, AA muhabirine, konuşma ve sonrası yaşanan gelişmeler hakkındaki şikayet dilekçesinin 3 kez reddedildiğini belirtti.

Konuya ilişkin açtığı davada haklı bulunduğunu dile getiren Karagöz, verilen bu mahkeme kararıyla; meslek örgütleri genel kurullarının terör örgütlerinin propaganda alanı haline getirilemeyeceği ve bunun disiplin soruşturması açılmasını gerektirecek bir eylem olduğunun kanıtlandığını söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber