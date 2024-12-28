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TIR ile işçi servisi çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Gaziantep'te sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesinde işçi servisi ile TIR çarpıştı. Kazada 2 genç hayatını kaybederken, biri ağır 7 kişi yaralandı. Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 11:51, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 11:53
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TIR ile işçi servisi çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep-Nurdağı yolu Şehitkamil ilçesi Acaroba Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, Nurdağı'ndan Gaziantep istikametine giden Cuma A. idaresindeki 27 B 0500 plakalı inşaat işçilerini taşıyan servis, yoldaki buzlanma sebebiyle kontrolden çıkaran Gaziantep'ten Nurdağı istikametine ilerleyen ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen TIR'la çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan işçi servisinde akraba oldukları öğrenilen inşaat işçisi 15 yaşındaki Mehmet Çelik ve 18 yaşındaki Ümit Karaçalıoğlu hayatını kaybederken 1'i ağır 7 kişi ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırırken hayatını kaybeden ve akraba olduğu öğrenilen gençlerin cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden inşaat işçisi akraba gençlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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