Firari hükümlü buzdolabında yakalandı
Diyarbakır'da 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, gizlendiği buzdolabında yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 13:23, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 13:24
Diyarbakır'da Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT tarafından, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda ekipler, "çocuğu kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.P.'nin yakalanması için harekete geçti.
Yeniköy Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, buzdolabında saklanan U.P.'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.