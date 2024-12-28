Firari hükümlü buzdolabında yakalandı

Bu kapsamda ekipler, "çocuğu kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü U.P.'nin yakalanması için harekete geçti.

Diyarbakır'da Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT tarafından, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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