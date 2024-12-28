KDK'dan doktora öğrencisinin barınma talebi için tavsiye kararı

ODTÜ'de doktora öğrencisi, Temmuz 2022'de 37 yaşındayken üniversite konukevinde kazandığı barınma hakkının, 2 yıl sonra 2024 öğretim yılı sonunda 35 yaşın üstünde olması nedeniyle sonlandırılmasıyla Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Doktora öğrencisi, ilişik kesme talebine gerekçe olarak yönetmelik değişikliği gösterildiğini, ancak eski yönetmelikte herhangi bir yaş şartı düzenlenmediğini, bu süreçte önceki ikametgahı ve iş yerinden ayrıldığını,

Eğitim sürecinin 2025 yılı sonunda tamamlanacağını belirterek, doktora eğitiminin sonuna kadar söz konusu yurtta barınma talebinde bulundu.

Üniversite rektörlüğü KDK'ya gönderdiği yazıda, yeni yönetmeliğe göre her yıl yurt kayıtlarının yenilendiği, bu kapsamda lisans öğrenciler için 30, lisansüstü öğrenciler için 35 yaşını doldurmamış olma şartı arandığı, başvurucunun yeni kayıt döneminde 35 yaşını doldurmuş olması nedeniyle ilişiğinin kesilmesi gerektiği belirtildi.

KDK değerlendirmesinde, üniversitenin söz konusu yeni yönetmeliğine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan bir hüküm bulunmadığını belirtti. Ayrıca üniversitenin bünyesinde 13 yurt ve 6 konukevi barındırdığına ve yer sorunu olmadığına dikkat çekti. KDK kararında, Anayasa'nın 42'nci maddesi gereğince devletin, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapması gerektiği dikkate alındığında, yurtlara kabul ölçütlerinin belirlenmesinde mevcut kapasite ve başvuran öğrenci sayısının dikkate alınarak, fiziki koşulların imkan vermesi halinde başvuranın talebinin yeniden değerlendirilmesinin hakkaniyete uygun olacağı kanaatine vardı. KDK, bu nedenle doktora öğrencisinin başvurusunun kabulü ile mevcut kapasite ve yurtlara başvuran öğrenci sayısı dikkate alınarak, fiziki koşulların imkan vermesi halinde talebinin yeniden değerlendirilmesi için üniversite rektörlüğüne tavsiye kararı verdi.