Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 14:10, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 13:55
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'yı (48) Emirefendi Mahallesi'ndeki adresinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.