65 yaş aylığı ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak. Bu gelişmelerin ardından pek çok vatandaş ise yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş ödemelerine yapılacak zammın durumuna odaklandı. İşte, 2025 yaşlılık maaş zammında son durum...

YAŞLILIK MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN?

Memur ve memur emekli maaşı zam oranları 2025 Ocak ayının ilk haftasında netleşecek.

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve memur emekli aylıklarında yapılacak artış da belli olacak.

Bu kapsamda memur maaş katsayısındaki artışla 65 yaş aylığı zammının da netleşmesi bekleniyor.

65 YAŞ MAAŞINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1. 65 yaşını doldurmuş olan,

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.