Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 8 kaçak göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 17:28, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 17:28
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ergene ilçesindeki denetimde 8 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.