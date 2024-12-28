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Erdoğan: Ekonomi programımıza güvenimiz tam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek politika faizi ve düşük asgari ücret politikasını da içeren ekonomi programlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Ekonomi programımıza güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2024 18:37, Son Güncelleme : 28 Aralık 2024 19:00
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Erdoğan: Ekonomi programımıza güvenimiz tam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde Suriye'deki son gelişmlere ve ekonomiye dair mesajlar verdi.

Erdoğan, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin üzerinden tam 3 hafta geçtiğini ancak muhalefetin meseleyi hala kavrayamadığını savundu.

Cumhurbaşkanı, "Rakipleri dahi tüm dünya Türkiye'nin jeopolitik gücünün ve artan etkisinin farkında fakat bunu bizim muhalefete bir türlü anlatamıyorlar" dedi.

'Ekonomi programına güvenimiz tam'

Bu yıl dünyadaki 3 kredi derecelendirme kuruluşunun 2 defa not arttırdığı tek ülkenin Türkiye olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi programımıza güvenimiz tam. 2024'te seçimlere ve bölgemizde nükseden yeni krizlere rağmen belirlediğimiz hedeflere önemli ölçüde ulaştık" ifadelerini kullandı.

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