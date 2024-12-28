Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde Suriye'deki son gelişmlere ve ekonomiye dair mesajlar verdi.

Erdoğan, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin üzerinden tam 3 hafta geçtiğini ancak muhalefetin meseleyi hala kavrayamadığını savundu.

Cumhurbaşkanı, "Rakipleri dahi tüm dünya Türkiye'nin jeopolitik gücünün ve artan etkisinin farkında fakat bunu bizim muhalefete bir türlü anlatamıyorlar" dedi.

'Ekonomi programına güvenimiz tam'

Bu yıl dünyadaki 3 kredi derecelendirme kuruluşunun 2 defa not arttırdığı tek ülkenin Türkiye olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomi programımıza güvenimiz tam. 2024'te seçimlere ve bölgemizde nükseden yeni krizlere rağmen belirlediğimiz hedeflere önemli ölçüde ulaştık" ifadelerini kullandı.