CHP'li Veli Ağbaba'nın acı günü
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba baba acısıyla sarsıldı. Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba, 88 yaşında yaşamını yitirdi.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, baba acısıyla sarsıldı...
Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Hüseyin Ağbaba, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Hüseyin Ağbaba'nın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de yarın cenazeye katılmak üzere Malatya'ya geleceği öğrenildi.
Özel'den Ağbaba'ya taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya taziye ziyaretinde bulundu.
Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Yankı Bağcıoğlu, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve beraberindeki heyetle Ağbaba'yı ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.
Ağbaba'nın babası 88 yaşındaki Hüseyin Ağbaba, rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. Hüseyin Ağbaba, yarın Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.