Vali Aktaş, doğal gaz patlamasında yaralananları ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aktaş olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra yaralıların kaldırıldığı Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesine gitti.

Tedavi edilen yaralı vatandaşları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ileten Aktaş, sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

İnceleme ve ziyaretlerinde Vali Aktaş'a Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan eşlik etti.

- Darıca'da gaz arzı kesildi

Bu arada, PALMET'ten yapılan yazılı açıklamada, 28 Aralık'ta yaşanan hat hasarı nedeniyle Darıca'da doğal gaz hatlarının kontrolü için gaz arzının kesildiği belirtilerek, kontrollerin tamamlanmasının ardından 29 Aralık itibarıyla kademeli olarak doğal gaz kullanımına başlanacağı bildirildi.

Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında dün doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana gelmişti..

Patlamada 13 kişi yaralanırken, dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilmişti.