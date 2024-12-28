MSB'den 2024'te terör örgütleriyle etkin mücadele

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için sürekli geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle ordunun etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini artırmak için var güçle çalışıldığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumlarıyla 2024'te de ülkenin ve vatandaşların huzuru ile güvenliğini sağlamak için kendisine tevdi edilen görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirdiği ve yerine getirmeye devam edeceği aktarıldı.

Dört bölümlük video serisinin ilki yayımlandı

Paylaşımda ayrıca 2024 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen faaliyetlerin anlatıldığı 4 bölümlük video serinin ilk bölümüne de yer verildi.

Videoda, TSK'nın terörle mücadele ve hudut güvenliğinin yanı sıra mavi ve gök vatanda da hak ve menfaatleri koruduğuna vurgu yapıldı.

Terörü kaynağında yok etme stratejisiyle hareket eden TSK'nın, "alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli" icra esaslarında gerçekleştirdiği operasyonlarına dikkatin çekildiği videoda, şu bilgiler paylaşıldı:

"2024 yılında Irak ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine büyük bir darbe vurmuş olup bu kapsamda terörle mücadelede 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1330 mağara/sığınak imha edilmiş, 2 bin 450 silah ve 910 binden fazla mühimmat ele geçirilmiştir. Yıl içerisinde 107 terörist teslim olmuştur. Terör belasını asil milletimizin gündeminden tamamen çıkarma hedefiyle çalışmalarımız büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

TSK, sınır güvenliğimizin sağlanması için 'hudut namustur' anlayışıyla zorlu iklim ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla mücadelesine devam etmektedir. Alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleriyle en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği ve 60 personelimizin görev yaptığı hudutlarımızda 2024 yılında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 95 bin 340 şahıs hududu geçemeden engellenmiş, 13 bin 830 düzensiz göçmenle 288 terörist yakalanmıştır. Ayrıca icra edilen operasyonlarda ise 801 kilogram uyuşturucu ele geçirilerek kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir."