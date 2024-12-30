Atatürk'e ve dini değerlere hakaret eden zanlı tutuklandı

Videoda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret", "kişinin hatırasına hakaret", "şehitlere hakaret", "dini değerleri aşağılama" ve "Türk toplumunun değerlerini aşağılama ve hakaret" suçlarını işlediği belirlenen şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.

Polis ekiplerinin 27 Aralık'ta başlattığı çalışmalar neticesinde, videoyu çeken ve 21 suç kaydı bulunduğu ayrıca, kayıp olarak arandığı tespit edilen A.B. Beyoğlu'nda yakalanmıştı.

Sosyal medyada paylaştığı videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve şehitlere hakaret ettiğini, dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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