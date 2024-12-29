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DEM Parti, Öcalan ile iki saat görüştü!

Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte ilk temas gerçekleşti. Helikopterle İmralı'ya giden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Öcalan'la iki saat görüştü.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 07:57, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 08:01
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DEM Parti, Öcalan ile iki saat görüştü!

DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan İmralı'da, teröristbaşı Öcalan ile görüştü. Edinilen bilgilere göre, Önder ve Buldan saat 14.00 civarında helikopterle İstanbul'dan İmralı adasına götürüldü. Daha önce iki saat olarak planlanan görüşme, öngörüldüğü gibi saat 16.00 civarı sona erdi ve DEM heyeti helikopterle yeniden İstanbul'a döndü. DEM heyeti olumsuz hava şartları sebebiyle adaya helikopterle getirilip götürüldü.

DEM BİR AYDIR BEKLİYORDU

DEM Parti, 26 Kasım tarihinde Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığına başvuruda bulundu. Bakanlık, bir ayı aşkın bir süreden sonra cuma günü DEM Parti'nin başvurusuna olumlu cevap verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de yaptığı açıklamada Öcalan'ın TBMM'ye gelerek örgütü lağvettiğini duyurmasını ve umut hakkından faydalanmasını gündeme getirdi. 23 Ekim'de ise DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, 43 aydır tecritte olan amcası Öcalan ile görüştü. Öcalan, yeğeni aracılığıyla "Tecrit devam ediyor. Şartlar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" mesajı iletti.

Bahçeli, 26 Kasım'da gerçekleştirilen partisinin grup toplantısında ise DEM Parti ile İmralı arasında derhal temas kurulmasını istedi. Aynı gün DEM Parti Eş Genel Başkanları da Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığına yazılı başvuruda bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise TBMM'de yaptığı açıklamada "Uygun bir zamanda bunun kararını vereceğiz demiştim. Müsait bir zamanı belirleyeceğiz. Ona göre biraz sabretmeniz gerekecek" ifadelerini kullandı. Tunç, önceki gün yaptığı açıklamada ise "Hava şartlarına göre yarın (28 Aralık) ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler. DEM'lilerin görüşme talebine olumlu cevap verdik. DEM heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Puldan olacak" diye konuştu.

EMRAH ÖZCAN

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