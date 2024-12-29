Doktorları dövmenin cezası: 20 taksitle 56 bin TL

Konya'da, yoğun bakımda tedavi gören annesi Elife Sivri'ye kalp masajı yapan iki doktoru darp eden Hacı Ali Sivri (37) hakkında mahkeme kararını açıkladı. Sivri, "Kamu görevlisine yönelik basit yaralama" suçundan 562 gün karşılığı olarak 56 bin 200 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bu cezanın 20 eşit taksitle ödenmesine hükmetti.

"Belki Elim Kolum Çarpmış Olabilir"

Savunmasında, "Arbede sırasında belki elim kolum birilerine çarpmış olabilir" ifadelerini kullanan Sivri, doktorlara yönelik tehdit suçundan da yargılandı. Mahkeme, 'tehdit' suçundan 9 ay 10 gün hapis cezası verdi ancak 'iyi hal' indirimi uygulayarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Bu karar doğrultusunda Sivri, 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulacak.

Tahliye Edildi

Mahkeme kararıyla birlikte Sivri'nin tahliye edilmesine karar verildi. Saldırganın, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında bir kez daha gündeme gelen yargı süreçleriyle ilgili tartışmaları da alevlendirdiği belirtildi.

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