Beşiktaş yeni başkanını seçiyor

Siyah-beyazlı kulübü Mayıs 2025'e kadar yönetecek yönetim kurulunu belirlemek için 25 sandıkta oy kullanılmaya başlandı.

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