Her iki kazadan birine motosikletliler karıştı

Şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçların karıştığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet ve araç denetimlerine dair bilgi paylaştı.

Motosiklet kullanırken trafik kurallarına uymanın, kask ve ekipman kullanmanın önemine değinen Bakan Yerlikaya, "Motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde 2024 yılında, 26 Aralık'a kadar, toplam 2 milyon 898 bin 366 adet işlem yapıldı" dedi.

444 BİN 372 ARACA/SÜRÜCÜYE İŞLEM

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda trafik denetimlerine dair şu verileri paylaştı:

"Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 milyon 553 bin 663 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 74 sürücüye işlem yapıldı.