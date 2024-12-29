Asgari ücret fırsatçılarına 3 günde 10 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammının ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ülke genelinde yoğunlaştırdığı fahiş fiyat denetimlerinde 3 gün içerisinde 10 milyon TL'yi aşan idari para cezası kesti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak amacıyla denetimlerimiz aralıksız sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

4 Binden Fazla Market Denetlendi

Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 25 Aralık 2024 tarihinden itibaren 81 ilde toplamda 4 bin 378 market denetlendi. Denetlenen 397 bin 198 üründen 5 bin 125'inde ihlal tespit edildi. Bu ihlaller sonucunda işletmelere toplamda 10 milyon 19 bin 801 TL idari para cezası uygulandı.

En Fazla Denetim İstanbul'da Yapıldı

Denetimlerin en yoğun olduğu iller arasında İstanbul, Antalya ve Ankara ilk sıralarda yer aldı. İstanbul'da 605 market, Antalya'da 325 market, Ankara'da ise 322 market denetlendi.

En Fazla İhlal ve Ceza İstanbul'da

İhlal tespit edilen ürün sayısında İstanbul, Ankara ve Elazığ ilk sıralarda yer aldı. İstanbul'da 2 bin 123, Ankara'da bin 377, Elazığ'da ise 506 ihlal tespit edildi.

Cezai işlemler bakımından da İstanbul, en yüksek cezayı alan il oldu. İstanbul'da toplamda 4 milyon 670 bin 600 TL, Ankara'da 3 milyon 29 bin 400 TL, Bursa'da ise 211 bin 200 TL ceza kesildi.

Firmalar Hakkında İşlemler Başlatıldı

Bakanlık, denetimlerde 2 bin 668 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlattı. Şüpheli firmalardan savunma ve geçmişe yönelik 3 aylık faturalar talep edildi. Somut veriler tespit edilmesi halinde firmalar, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilecek ve 2024 yılı için 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar ceza uygulanabilecek.

Denetimler Devam Edecek

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların mağduriyetini önlemek için denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.