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Sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan İ.F. ile ilgili Bakanlıktan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cinsel saldırıya uğradığını, tutuklu yargılanan sanık yakınları tarafından tehditler aldığını belirterek sosyal medyadan yardım isteyen İ.F'ye hukuki destek sağlanacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 10:14, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 10:25
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Sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan İ.F. ile ilgili Bakanlıktan açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KKTC'de geçen nisan ayında, cinsel saldırıya uğradığını, tutuklu yargılanan sanıkların yakınları tarafından kendisinin ve ailesinin tehditler aldığını, KKTC'de görülen duruşma öncesi Türkiye'de annesi üzerine kayıtlı otomobilin kundaklandığını belirterek, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan İ.F. ile Bakanlık ekiplerinin görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, İ.F. ve yakınlarının güvenliğinin sağlanması için "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için ilgili kurumlarla işbirliği ve koordinasyon sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Devam eden yargılama sürecinde İ.F'ye hukuki destek sağlanması ve adli yardım hizmetlerinden faydalanmasına yönelik çalışmalar planlanmıştır. Bakanlığımız ilgili birimlerince, süreç yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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