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Şam ve Halep'teki camilerin halıları Gaziantep'ten gönderilecek

BAAS rejiminin sona erdiği Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii ile Halep'teki Ulu Cami'nin halıları, Gaziantep'teki sanayiciler tarafından üretilecek. Bu konuda kentte oluşturulan çalışma kuruluna başkanlık eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Suriye'den görüş alarak desen ve renklerini belirleyeceğimiz halılarımızı hızlıca üreterek Ramazan ayına yetiştireceğiz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 10:38, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 11:04
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Şam ve Halep'teki camilerin halıları Gaziantep'ten gönderilecek

2011 yılında iç savaşı başladığı Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de muhaliflerin 7 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlanmasının ardından Baas rejimi sone erdi. Ülkede yeni yönetim oluşturulurken, zorunlu göç etmek zorunda kalan birçok insan da yıllar sonra evlerine dönmeye başladı. Yaşamın normalleşmeye başladığı Suriye'de muhalifler ve siviller, yıllar sonra başkent Şam'ın simgesi Emevi Camii'nde namaz kıldı.

Simge camiler Emevi Camii ile Halep'in en büyük camisi Ulu Cami'nin yıpranan taban halılarının değiştirilmesi yönünde kamuoyunda oluşan talep üzerine, en çok makine halısı üretiminin yapıldığı Gaziantep'te çalışma başlatıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde oluşturulan aralarında halı sektörü temsilcileri, akademisyenler ve müftülük yetkililerinin de bulunduğu ekip toplanarak izlenecek yol haritasını belirledi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şam'da bulunan Emevi Camii ve Halep'teki Ulu Cami'nin taban halılarının dokunması için heyet oluşturduklarını ve amaçlarının Ramazan ayına kadar halıları tamamlamak olduğunu söyledi. Fatma Şahin, "Şehrimizde bir heyet oluşturduk. Halıcılar Birliğimiz, il müftülüğümüz, akademisyenlerimiz ve daha önce Mescid-i Aksa'nın halılarını dokuyan sanayicilerimiz bu heyette yer alıyor. Bu kurulumuz nasıl hangi yöntemlerle çalışacak bunu konuştuk. Temel hedefimiz halıları ramazan ayına yetiştirmek. Ramazan ayına 2 ay gibi bir süre kaldı ve bu tecrübeli ekibimiz ile halılarımızı yetiştireceğimize inanıyoruz" dedi.

Gaziantep'in halı üretiminde dünyada söz sahibi olduğunu da kaydeden Şahin, "Halıların hangi renk ve desenlerde yapılacağını tespit edeceğiz. Çünkü orada Memluklardan, Emevilere, Selçuklulara geçen tarihi bir doku var. Halının deseninden tutun, kalitesine kadar hangi malzeme çalışılacak, bunlar şu anda çeşitlendiriliyor. Suriye'deki yönetici muhataplarımız ve oradaki dini yetkililerin görüş ve önerilerini alarak bu işe başlamak istiyoruz. Ramazanda ilk teravihi insanlar Gaziantep'in dokuduğu halıların üzerinde kılacaklar. Komşumuz olan Suriye'ye yıllarca çok büyük destekler verdik ve yeni bir sürece girdik. Yeni süreçte de Suriyeli kardeşlerimize destek olacağız" diye konuştu.

KAPLAN: HALILARI ÜRETMEYE HAZIRIZ

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynel Abidin Kaplan da Şam ve Halep'teki camilerin taban halılarını üreteceklerini söyledi. Sektör temsilcileri ile birlikte yapılacak olan halı için fikir istişareleri yürüttüklerini dile getiren Kaplan, "Gaziantepli sanayiciler olarak birlik ve beraberlik içinde Halep'te ve Şam'da camilerimizin halılarını dokuyup döşemeye hazırız. Ramazan ayından önce bitirmeyi düşünüyoruz. Şu anda renk ve desen çalışması yapacağız. Birlikte fikir istişareleri yapıyoruz. Halep ve Şam'daki alimlerden, hocalardan da görüşler alacağız. Desen ve renklere karar verince halılarımızı dokuyacağız ve Ramazan'dan önce camilerimize döşemiş olacağız" dedi.

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