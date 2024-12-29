Meclis'ten ilginç talepler: Vekil maaşları asgari ücrete eşitlensin!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu, 15 Mayıs 2023 - 27 Kasım 2024 tarihleri arasında vatandaşlardan gelen 13 bin başvuruyu değerlendirdi. Kadınlardan gelen başvuru sayısı 3 bin 330 olarak kaydedilirken, komisyon bu dönemde 6 bin 805 dilekçeyi karara bağladı. 120 dilekçe ise mevzuata uygun olmaması veya mükerrer olması nedeniyle işlemden kaldırıldı. Diğer başvuruların incelenmesi ise sürüyor.

Dikkat Çeken Talepler

Vatandaşların dilekçeleri arasında hem sosyal hem ekonomik alanlarda düzenlemeler talep edilirken, ilginç öneriler de dikkat çekti. İstanbul'da yaşayan bir kadın, çalışan kadınların doğum sonrası analık izninin uzatılmasını ve çocukları okul çağına gelene kadar çalışma saatlerinin kısaltılmasını talep etti.

Bir başka başvuruda, memur ve kamu işçilerinin maaşlarından isteğe bağlı kesinti yapılarak SMA hastalarının tedavisine kaynak sağlanması önerildi. Ayrıca milletvekili maaşlarının asgari ücrete eşitlenmesi, düğün konvoylarının yasaklanması ve evli çiftlerin yurt dışı çıkış harcından muaf tutulması gibi talepler de yer aldı.

Ekonomik ve Sosyal Düzenleme Talepleri

Komisyona sunulan dilekçeler arasında şu talepler öne çıktı:

Hükümlülere af düzenlemesi ve cezaevindeki mahkumların nakil talepleri,

Bilgisayar mühendislerine yeşil pasaport verilmesi,

Gürültü çıkaran abartılı egzoz kullanan araçlara uygulanan cezanın artırılması,

Engellilerin bir yıllık çalışmasının iki yıl olarak değerlendirilmesi,

16 yaşını dolduran vatandaşlara seçme ve halkoylamasına katılma hakkı verilmesi,

Sosyal medya platformlarının yasaklanması,

Apartman önlerinde köpek barındırılmasının yasaklanması.

Komisyondan Geçen Kararlar

Komisyon, bugüne kadar toplamda 33 toplantı gerçekleştirdi. Başvurular arasında öz anne ve babasını öğrenmek isteyen bir kişinin talebi de bulunuyor.