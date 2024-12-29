DEAŞ'ın Ege Bölgesi'ndeki finans yapılanması çökertildi

Güney Kore'deki uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 174 ölü
Güney Kore'deki uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 174 ölü
Kimlik göstermeyene altın yok!
Kimlik göstermeyene altın yok!
Seraları soğuk vurdu: Ürün azaldı, fiyatlar arttı
Seraları soğuk vurdu: Ürün azaldı, fiyatlar arttı
En genç vekilden TBMM tarihinde ilk olacak talep
En genç vekilden TBMM tarihinde ilk olacak talep
Meclis'ten ilginç talepler: Vekil maaşları asgari ücrete eşitlensin!
Meclis'ten ilginç talepler: Vekil maaşları asgari ücrete eşitlensin!
Yüzde 816 zam: Gıda enflasyonunun şampiyonu menemen oldu
Yüzde 816 zam: Gıda enflasyonunun şampiyonu menemen oldu
Fırın gibi okul: Günlük 4 bin ekmek üretiliyor, yılda 2 milyon lira kazanıyor
Fırın gibi okul: Günlük 4 bin ekmek üretiliyor, yılda 2 milyon lira kazanıyor
Asgari ücret fırsatçılarına 3 günde 10 milyon TL ceza
Asgari ücret fırsatçılarına 3 günde 10 milyon TL ceza
TÜİK açıkladı: 2024'te fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: 2024'te fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Doktorları dövmenin cezası: 20 taksitle 56 bin TL
Doktorları dövmenin cezası: 20 taksitle 56 bin TL
Deprem ders olmadı! 27 yıllık evleri makyajlayıp sattılar
Deprem ders olmadı! 27 yıllık evleri makyajlayıp sattılar
Ceza fayda etmedi! Yemek masasında soygun
Ceza fayda etmedi! Yemek masasında soygun
Bakan Tunç: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir
Bakan Tunç: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir
Bakan Göktaş: Sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti
Bakan Göktaş: Sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
Narin davasında karar açıklandı: 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Narin davasında karar açıklandı: 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
MSB, 2024'te sınırda yakalanan mülteci sayısını açıkladı
MSB, 2024'te sınırda yakalanan mülteci sayısını açıkladı
Erdoğan: Ekonomi programımıza güvenimiz tam
Erdoğan: Ekonomi programımıza güvenimiz tam
TBB'den döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin açıklama
TBB'den döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında düzenleme
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında düzenleme
31 Aralıkta mesai yarım gün mü?
31 Aralıkta mesai yarım gün mü?
AŞKAR ilk görevine ihracatla başlıyor
AŞKAR ilk görevine ihracatla başlıyor
Erdoğan: İşveren daha çok ücret vermek istiyorsa versin
Erdoğan: İşveren daha çok ücret vermek istiyorsa versin
ÜNİDES'e rekor başvuru
ÜNİDES'e rekor başvuru
Bakan Şimşek: Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor
Bakan Şimşek: Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor
27 ilde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandı
27 ilde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandı
Plastik alışveriş poşetine zam geldi!
Plastik alışveriş poşetine zam geldi!
Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
'CHP anketlerde ikinci sıraya indi'
'CHP anketlerde ikinci sıraya indi'
İş dünyası 'bölgesel asgari ücret'te ikiye bölündü
İş dünyası 'bölgesel asgari ücret'te ikiye bölündü
Ana sayfaHaberler Terör

DEAŞ'ın Ege Bölgesi'ndeki finans yapılanması çökertildi

İzmir polisinin silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmalarda örgüte 100 milyon liranın üzerinde finansman sağlayan yapısı çökertilerek, Ege Bölgesi'ndeki para trafiği engellendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 11:20, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 11:48
Yazdır
DEAŞ'ın Ege Bölgesi'ndeki finans yapılanması çökertildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ silahlı terör örgütüne para topladığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan 23 şüpheliye yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda İzmir, Mersin, Adana ve Manisa'da gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'unun tutuklandığı soruşturmaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Polis ekiplerince bir yılı aşkındır yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda örgütle bağlantıları olduğu belirlenen şüphelilerin, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) desteğiyle banka hareketleri incelendi, her birinin mali analiz raporu çıkarıldı.

Söz konusu raporda DEAŞ'a finansman sağlamakla görevli kişilerin kuyumcu, döviz bürosu, market, telefon bayi, gıda ve lojistik gibi çeşitli iş kollarında çalıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin örgüte finansman sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden para topladığı, "sadaka" ve "bağış" adı altında yardım kampanyaları yürüttüğü, toplanan paralardan kendilerine de komisyon aldıkları saptandı.

Toplanan paranın belgesiz ve kayda girmeden DEAŞ mensuplarına ve çatışma bölgelerine ulaştırılması için zanlıların yurt dışındaki kayıt dışı şirketlerle WhatsApp gruplarından iletişime geçerek, "Hawala" sistemini kullandıkları raporda yer aldı.

Örgüt üyeleri ve şirketler arasında karşılıklı güven esasına dayalı olan sistemde, yurt dışına gönderilen paranın miktarının alıcı kişiye bildirildiği, alıcının şifreyle şirketin "Hawala" ofisine müracaat edip parayı teslim aldığı belirtildi.

İşlemin tamamlanmasının ardından şüphelilerin, yardım kampanyalarından elde ettikleri geliri bağlı bulundukları iş kollarındaki ürünlere çevirdiği, ürünleri de örgüte aktarılan para karşılığında söz konusu şirketlere gönderdikleri tespit edildi.

Bu yöntemle DEAŞ terör örgütüne, 1 yılı aşkın sürede 100 milyon liranın üzerinde fon sağlandığı ortaya çıkarıldı.

- Ege'den para trafiği engellendi

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, operasyonla DEAŞ'ın Ege Bölgesi finansman yapılanmasını çökertti, bölgeden sağlanan para trafiği engellendi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, örgüt mensuplarına yardım kampanyalarıyla para gönderen kişilerin DEAŞ ile bağlantılarını ve yurt dışındaki kayıt dışı şirket temsilcilerinin kimliklerinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinasyonunda İzmir, Mersin, Adana ve Manisa'da 10 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u, 24 Aralık'ta tutuklanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber