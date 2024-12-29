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Düzce'de 3 ayrı ilçede yangın çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti

Düzce'de sabaha karşı Akçakoca, Çilimli ve Gümüşova ilçelerinde yangın meydana geldi. Çıkan yangınlarda 1 kişi hayatını kaybederken evlerde büyük hasar meydana geldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 13:15, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 14:14
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Düzce'de 3 ayrı ilçede yangın çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti

Düzce'de 3 farklı ilçede sabaha karşı çıkan yangınlar gökyüzünü aydınlattı. İlk yangın Akçakoca ilçesinde sabaha karşı 04.30'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre yazlık evin çatı kısmında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı ile bölgeye giden Akçakoca itfaiyesi yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü.

İkinci yangın ise Çilimli ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde Nezih Uyanık'a ait evde saat 06.00'da meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini fark edenler ev sahibi Nezih Uyanık'ı evden çıkartırken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çilimli Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürülürken, evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Engelli eşini dışarı çıkardı, yangını söndürmek için eve girince hayatını kaybetti

İlde üçüncü yangın ise yine sabah 06.00 sıralarında Gümüşova'ya bağlı Ardıçdibi köyünde meydana geldi. Yaşar Sadak'a ait evde bacadan kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı. Alevler bir anda evi sarınca Yaşar Sadak, engelli eşini kucağına alarak dışarı çıkardı. Tekrar eve girip yangını söndürmek isteyen Yaşar Sadak bir daha dışarı çıkamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Gümüşova ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürülürken, Yaşar Sadak'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kentte meydana gelen 3 ayrı yangın ile ilgili polis ve jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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