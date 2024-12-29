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Yeni GAP Eylem Planı 570 bin kişiye istihdam sağlayacak

Güneydoğu Anadolu Projesi için yeni eylem planı hazır. Yeni GAP Eylem Planı'yla 570 bin 246 kişiye istihdam sağlanacak ve 4 yıllık süreçte 198 projeye 496 milyar liralık kaynak aktarılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 13:48, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 15:12
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Yeni GAP Eylem Planı 570 bin kişiye istihdam sağlayacak

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 35 yıllık tarihinde yeni bir dönüm noktasına giriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bakanlar, GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katıldı.

"1 TRİLYON KAMU YATIRIM YAPILDI"

GAP Eylem Planı ile bölgenin gelecek vizyonunu, daha gelişmiş bir bölge inşası için, yeni bir ufuk olarak gördüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sulama yatırımlarının tamamlanmasını, akıllı tarımın yaygınlaşmasını, turizm odaklı büyümeyi ve yatırım ortamını iyileştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, özel sektör için cazip yatırım ortamının oluşturulmasını hedeflendiğini söyledi.

Yılmaz, GAP bölgesinde 2003-2024 döneminde güncel fiyatlarla yaklaşık 1 trilyon 40 milyar lira kamu yatırımı yapıldığını da belirtti.

570 BİN 246 KİŞİYE İSTİHDAM

Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yeni GAP Eylem Planı'nda bölge vizyonumuzun çerçevesini 5 öncelikli dönüşüm programıyla oluşturduk. Bunlardan ilki 214 milyar lira bütçeli sulama programı." dedi.

Yeni GAP Eylem Planı'yla 570 bin 246 kişiye istihdam sağlanacağını söyleyen Bakan Kacır, "Toplamda 198 projeye 2024-2028 yılları arasında toplam 496 milyar lira kaynak aktaracağız." ifadelerini kullandı.

9 İLİ KAPSIYOR

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, GAP'ın, Dicle ve Fırat nehirlerinin hayat verdiği ve Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın yer aldığı 9 ili kapsadığını belirtti.

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