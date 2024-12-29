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Siyasilerden İmralı açıklaması

Siyasette gündem DEM Parti'nin İmralı Adası'nda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi. DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamanın ardından siyasi partilerden de değerlendirmeler geldi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 13:57, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 14:00
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Siyasilerden İmralı açıklaması

DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'ın İmralı Adası'nda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

Görüşme sonrası partiden yapılan açıklamada Öcalan'ın görüşleri madde madde sıralandı.

İmralı'dan gelen açıklamaya dair, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'dan Kanal 7 kanalında süreci değerlendirdi.

"SÜRECİ HIZLANDIRDI"

"Sayın Genel Başkanımızın Meclis'in açılış günü DEM Partililerle olan teması, arkasından çağrıları bu süreci hızlandırdı." ifadelerini kullanan Karakaya, "Kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılmasına neden oldu." dedi.

Bu çağrının devlet politikası şeklinde devam etmesinin süreci bugünkü aşamaya getirdiğine dikkat çeken MHP'li Karakaya, "Oradaki ifadelerden anlaşılacağı gibi bu çağrıya pozitif bir yaklaşım içinde olduklarını kendileri ifade ediyorlar. Sayın Genel Başkanımız bu konuyla ilgili değerlendirme yapacaktır." diye konuştu.

DERVİŞOĞLU: İMRALI'DAN MEDET BEKLENMESİ UTRANILACAK BİR ŞEY

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, yapılan görüşmeye tepki gösterdi.

"Dün görüşme yapıldı. Açıklama bugün yapıldı. Demek ki dün devletin bazı yetkilileriyle o ziyareti yapanlar bir görüşme yaptılar." diye konuşan Dervişoğlu, ortak metin hazırlandığını iddia etti.

Öcalan'ın bahsettiği paradigmanın ne olduğunu bilmediklerine değinen Dervişoğlu, "Herkes sır katipliğinde konuşuyor. Abdullah Öcalan'dan ne istendiğini bilmiyoruz. Şimdi terörist başı Öcalan'dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne bekler? Ben bunu anlayabilmiş değilim..." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, "Ben bu görüşmelerin tutanaklarına da mümkün olursa bakacağım ve gerekli değerlendirmeyi yapacağım. İmralı'daki cani başından Türkiye'nin geleceği için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin medet beklemesi benim açımdan utanılacak bir şey." dedi.

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