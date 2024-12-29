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Aliyev, Rusya'nın düşürülen uçak için tazminat ödemesi gerektiğini belirtti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, düşürülen yolcu uçağının Rus hava sahasında dışarıdan darbe aldığını ve radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini belirterek, "Rusya, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ve mürettebata tazminat ödemelidir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 14:47, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 15:17
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Aliyev, Rusya'nın düşürülen uçak için tazminat ödemesi gerektiğini belirtti

Aliyev, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybeden iki pilot ile bir kabin görevlisi için düzenlenen törenin ardından Azerbaycan Devlet Televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan'a ait sivil yolcu uçağının "Rus hava sahasında, Grozni şehri yakınlarında dışarıdan darbe aldığını" bildiren Aliyev, "uçağın radyoelektronik araçlarla kontrol edilemez hale geldiğini, kuyruk kısmının da yerden açılan ateşle büyük ölçüde hasar gördüğünü" söyledi.

- "Dostumuz olan ülkenin, uçağımıza ateş açması kimsenin aklına gelmezdi"

Aliyev, uçağın düşme nedeni olarak önce kuş çarpması ihtimalinin gösterildiğini hatırlatarak, "Belki de uçak darbe aldığında pilot bunu kuş çarpması sanmıştı. Çünkü dostumuz olan ülkenin, uçağımıza ateş açması kimsenin aklına gelmezdi. Fakat maalesef Rusya'da bazı çevreler bu ihtimal (kuş çarpması) üzerinde durdu. Bizi üzen ve şaşırtan şeylerden biri de Rus resmi makamlarının uçakta gaz tüpü patlaması iddiasını ortaya atmalarıydı. Bu, Rus tarafının konuyu örtbas etmek istediğini açıkça ortaya koyuyordu. Elbette uçağımız kazara düşürüldü. Burada kasıtlı terör eylemi söz konusu değildir. Dolayısıyla suçun itirafı, dost ülke sayılan Azerbaycan'dan özür dilemek, olayı kamuoyuna duyurmak, yapılması gerekenlerdi. Maalesef ilk üç gün Rusya'dan saçma sapan varsayımlardan başka bir şey duymadık." şeklinde konuştu.

Olayın ayrıntılı şekilde araştırılacağından hiçbir şüphe duymadığını kaydeden Aliyev, "Rusya, olayın Bağımsız Devletler Topluluğu Devletlerarası Havacılık Komitesi tarafından araştırılmasını önerdi. Kategorik olarak reddettik. Sebebi açık. Çünkü bu kurumun ağırlıklı olarak Rus yetkililerden oluştuğu ve kurumun başında Rus vatandaşlarının olduğu bir sır değil. Kazanın hemen ardından Rusya'nın adil ve yeterli adımlar attığını görseydik belki itiraz etmezdik ancak konunun örtbas edilmeye çalışıldığını açıkça gördük." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Rusya'dan beklentilerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Taleplerimizi Rus tarafına açıkça ifade ettik ve resmen ilettik. Öncelikle Rusya tarafının Azerbaycan'dan özür dilemesi gerekiyordu. İkincisi suçunu itiraf etmesi gerekiyor. Üçüncüsü, suçluları cezalandırmalı, cezai sorumluluğa tabi tutmalı, Azerbaycan devletine ve yaralanan yolcu ve mürettebata tazminat ödemelidir. Bunlar bizim şartlarımız. Bunlardan ilki dün zaten sağlandı. Umarım diğer şartlarımız da kabul edilir. Bütün bu şartlar adildir. Burada olağanüstü bir gereklilik veya sorun yoktur ve uluslararası deneyime, normal insan davranışına dayanmaktadır. Umarım şartlarımız kabul edilir."

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