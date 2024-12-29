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Önce işçiler ardından memurlar pazarlık masasına oturacak

Kamu görevlilerinin toplu iş sözleşmesi Mayıs 2025'te sona ererken, ağustos ayında memur ve emekli memurlar için yeni sözleşme görüşmeleri başlayacak.

Haber Giriş : 29 Aralık 2024 14:55, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 15:03
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Önce işçiler ardından memurlar pazarlık masasına oturacak

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın ardından, kamu işçileri, memurlar ve emekliler için yapılacak maaş artışları gündemi belirledi. 2024 yılı başında hükümetin, kamu işçileri ve memurların toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile emeklilere yapılacak zam oranlarına ilişkin alacağı kararlar, milyonlarca vatandaşın geçim şartlarını doğrudan etkileyecek.

Görüşmelerin zorlu geçeceği tahmin ediliyor

Yaklaşık bir milyon kamu işçisi için 2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, hükümet ile işçi sendikaları arasında yapılacak önemli bir müzakere süreci olacak. Son olarak 2023 Mayıs ayında yapılan toplu iş sözleşmesinde işçilere belirli oranda zam yapılmıştı. Ancak bu yılki yüksek enflasyon, kamu işçilerinin zam taleplerini artırdı. Eğer hükümet, asgari ücrette olduğu gibi düşük zam oranları üzerinde ısrar ederse, bu görüşmelerin zor bir süreç geçireceği öngörülüyor.

Memurlar sözleşmeyle yüzde 6+5 oranında zam alacak

Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme görüşmeleri ise Ağustos 2024'te başlayacak. Bu görüşmelerde, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarına yönelik maaş artışları belirlenecek. Memurlar, 2025 yılı için toplu sözleşmeyle yüzde 6+5 oranında zam alacak. Ancak bu oranların yetersiz olduğunu belirten memur konfederasyonları, 2026 yılı için daha yüksek zam oranları talep etmeye hazırlanıyor. Ayrıca, ocak ayında memurlara verilecek enflasyon farkına ek olarak "refah payı" beklentisi de gündemde.

Emekliler 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor

Cumhuriyet'in haberine göre, milyonlarca emekli, aldıkları maaşların asgari ücretten düşük olmasından şikayetçi. Mevzuata göre, işçi ve Bağ-Kur emeklileri her yıl ocak ve temmuzda, son 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Memur emeklilerine ise, memurların toplu sözleşmesine göre artış yapılıyor. Ancak birçok emekli, yapılan zamların hayat pahalılığına karşı yetersiz olduğunu belirterek ek zam taleplerini dile getiriyor.

Ocak ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11-12 oranında enflasyon farkı zammı yapılması bekleniyor, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 16-17 arasında bir artış öngörülüyor. Ancak bu oranların bile emeklilerin ekonomik sıkıntılarını çözmede yeterli olmayacağı ifade ediliyor.

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