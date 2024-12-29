Türkiye'den Güney Kore'ye taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 15:31, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 15:33
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kore'deki Muan Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasından derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, 174 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.Güney Kore'deki uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 174 ölü