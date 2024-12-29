Sabit öğretmenden acı haber!

Cuma günü kaybolan öğretmen Sabit Bülbül'ün bulunması için bir yandan jandarma ekipleri seferber olurken, Erzurum AFAD ekipleri de arama çalışmaları yapıyordu.

Kaybolduktan iki gün sonra otomobili Aşkale ilçesine bağlı Karasu Mahallesi'nde aracı terk edilmiş olarak bulunan öğretmeni bulmak için dalgıç ekipleri de bölgeye gelerek çalışmalara başlatmıştı.

Karasu köyü ile HES göletinin bulunduğu 4 kilometrelik nehir boyunca aramalar soğuk ve dondurucu havada sürdürüyordu. Saat 14.45 sıralarında dalgıçlar öğretmen Sabit Bülbül'ün cansız bedenine Karasu'da ulaştı.

Yakutiye ilçesi Altunbulak Mahallesi'nde imam-hatip ortaokulunda müdür yardımcısı ve matematik öğretmeni olarak görev yapan 2 çocuk babası Sabit Bülbül'den, cuma gününden bu yana haber alınamıyordu.