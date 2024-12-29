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Faturasını düzenli ödeyenden o ücret alınmayacak!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tüketici haklarının güçlendirilmesi, kaçak elektrikle etkin mücadele ve enerji piyasasında dijitalleşme hedefiyle, ödemelerini düzenli yapan tüketicilerden yeni sözleşmelerde güvence bedeli alınmayacağını duyurdu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 16:12, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 16:18
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Faturasını düzenli ödeyenden o ücret alınmayacak!

EPDK yetkilileri, tüketicilerin korunması ve enerji piyasasında daha sürdürülebilir bir yapının oluşturulması için Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğine ilişkin yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Kaçak elektrik tüketimiyle mücadelede daha etkili sonuçlar elde etmek isteyen EPDK, bu kapsamda faturalandırma sistemine yönelik önemli bir düzenlemeyi devreye aldı.

Faturalandırmada kullanılan katsayının yükseltilmesi ve mevzuat iyileştirmeleriyle caydırıcılığın artırılması hedefleniyor. Alınan bu önlemlerle, kaçak kullanım oranlarının düşürülmesi ve tahsilat süreçlerinin hızlandırılması sağlanacak.

Bunun yanı sıra kaçak elektrik faturalarına dair borçlar için borç sahibine bildirim yapılmadan yasal takip işlemlerinin başlatılmasının engellenmesi kararlaştırıldı. Böylece, tahsilat süreçlerinin daha hızlı ve etkili hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kaçak elektirikte mağdur olan yasal tüketiciler

Kaçak elektrik kullanım oranının yüksek olduğu bölgelerde, yasal tüketicilerin mağduriyetini önlemek amacıyla kapsamlı düzenlemeler de devreye alındı. Mükerrer kaçak tüketimler ve tarımda kullanılan elektriğe yönelik de yeni adımlar atıldı.

Düzenli ödeme yapandan güvence bedeli alınmayacak

Kurumun aldığı kararlar, kaçak elektrik tüketimini azaltarak ülke ekonomisine olan maliyetini hafifletecek ve enerji sektöründe daha sürdürülebilir bir yapı oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Düzenli ödeme yapan tüketicilerden güvence bedeli alınmayacak

EPDK, borçların ödenmemesi riskine karşı alınan güvence bedelinde düzenli ödeme yapan tüketicilere yönelik yeni bir düzenlemeye gitti. Alınan kararla, ödemelerini düzenli olarak gerçekleştirdiği tespit edilen tüketiciler, aynı bölgede yapacakları yeni sözleşmelerde güvence bedeli ödemeyecek. Bu adım, tüketicileri düzenli ödeme yapmaya teşvik edecek.

Ayrıca, düzenli ödeme yapan tüketicilerin herhangi bir güvence bedeli ödemeden abonelik işlemlerini tamamlamasına imkan tanınacak.

EPDK, dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak ve kağıt ile zaman israfını önlemek için sözleşmelerde, özet sayfanın imzalanmasını yeterli kabul edecek. Özet sayfa tüketiciye teslim edilirken, tam sözleşme ise Kalıcı Veri Sağlayıcı üzerinden tüketiciye iletilecek.

Tüketicilere fiyat karşılaştırma ve bilgilendirme kolaylığı

EPDK, Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında olan tüketicilerin tedarik şirketlerinden gelen teklifleri daha kolay karşılaştırabilmesi için fiyat karşılaştırma tabloları da hazırladı.

Bu kapsamda, EPDK'nin internet sitesindeki fatura hesaplama modülüne, ikili anlaşma yapılmaması halinde uygulanacak olan fiyatı gösteren tablolar eklendi. Ayrıca, tüketici ve tedarikçilerin yeni teklif ve anlaşmalar yapabileceği yeni bir sistem oluşturuldu.

Mesken tüketicilerinin serbest piyasaya geçişi

Mesken tüketicilerinin serbest piyasaya geçişini kolaylaştıracak ve tedarik şirketleri arasındaki fiyat farklarını azaltacak önemli düzenleme ile son kaynak tedarik tarifesinde belirlenen oran yeniden revize edilecek. Daha önce yüzde 9,38 olarak uygulanan bu oran, mesken tüketicileri için yüzde 5 olarak uygulanacak.

Bu düzenleme ile serbest piyasaya geçişin özendirileceği ve tüketicilerin daha rekabetçi fiyatlardan yararlanabileceği öngörülüyor.

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