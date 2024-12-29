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EKK: Ekonomi programını etkin bir koordinasyon içinde yürütüyoruz

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulandı. Kamu yatırım öncelikleri ve bu alanda atılacak adımlar da toplantıda ele alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 22:20, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 22:57
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Küresel ekonomide jeopolitik gerilimlerin devam ettiği, korumacılık eğilimlerinin arttığı ve belirsizliklerin sürdüğü bir yılın geride kaldığı belirtilen açıklamada, bu küresel konjonktürde, Türkiye'nin 2023'te uygulamaya başladığı ekonomi programını etkin bir koordinasyon içinde yürüttüğü vurgulandı.

Program sayesinde enflasyonda düşüş başladığı, ekonomide yeniden dengelenmenin sağlandığı, cari açığın önemli ölçüde azaldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşsizlik oranı tek haneli seyrederken istihdam tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Uluslararası rezervler rekor seviyeye yükseldi. Ülke risk primi düştü, dış borçlanma maliyetleri geriledi, bankaların ve reel sektörün daha uygun koşullarla dış finansmana erişimi arttı. Makro finansal istikrar güçlendi. Türk lirasına güven pekiştirildi. Deprem yaraları sarılırken bütçe açığı azaldı, mali disiplin güçlendi. Ülkemizin gri listeden çıkma süreci tamamlandı. Ülkemiz 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan 2 kademe birden kredi notu artırımı alan tek ülke oldu. Tüm bu kazanımlar sayesinde programımızın iki önemli hedefi olan fiyat istikrarının tesisi ve yapısal dönüşümü hızlandırmak için sağlam bir zemin oluşturduk. Yapısal reformları bir takvim çerçevesinde hayata geçirmeye devam ediyoruz."

Türkiye'nin rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini daha da artırmak için bölgesel kalkınmanın olmazsa olmaz bir unsur olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu amaçla uygulayacağımız kalkınma politikalarıyla bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak sosyal refahın tüm ülkeye daha dengeli yayılmasını ve bölgelerin potansiyellerini en üst seviyede kullanmalarını hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP), yarattığı refahla Türkiye ekonomisine katkı sağlayan önemli bir bölgesel program olduğunun altı çizilen açıklamada, yeni GAP Eylem Planı ile bölgede tarımsal sulama yatırımlarının tamamlanacağı, akıllı tarım uygulamalarına geçileceği, kırsal ekonomilerin çeşitlendirileceği, turizm odaklı büyümenin sağlanacağı, emek yoğun sektörlerde yatırımların teşvik edileceği belirtildi.

"Tarımın itici güç olmasını sağlayacak tedbirler değerlendirildi"

Gelecek dönemde başta ulaşım, sanayi, turizm ve lojistik sektörlerinde olmak üzere, bölgesel kalkınma programlarının bütüncül bir bakış açısı ve ilgili kurumların işbirliğiyle hayata geçirilmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu minvalde bugünkü EKK toplantısında görüşülen temel hususlar şunlardır; Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2024-2028) çerçevesinde bölgelerimizin küresel rekabet gücünün artırılmasını, bölgelerarası gelişmişlik farklarının en aza indirilmesini ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikalar ele alınmıştır. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunacak, yatırım, üretim ve istihdamı artıracak proje konuları değerlendirilmiş, bu kapsamda atılabilecek ilave adımlar istişare edilmiştir. GAP bölgesindeki sulama yatırımlarındaki mevcut durum gözden geçirilmiş, önümüzdeki süreçte sürdürülebilir ve akıllı tarım uygulamalarını yaygınlaştıracak ve bölge kalkınmasında tarımın itici güç olmasını sağlayacak tedbirler değerlendirilmiştir. Sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadele kapsamında gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulanmış, kamu yatırım öncelikleri başta olmak üzere bu alanda atılacak adımlar ele alınmıştır. Suriye'de yaşanan son gelişmelerin dış ticaretimiz üzerine olası etkileri değerlendirilmiş ve yeni dönemde izlenmesi gereken politikalar ele alınmıştır."

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