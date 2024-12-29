Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu

Büyük fark attı

Hasan Arat'ın istifası sonrası olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Beşiktaş yeni başkanını seçti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen başkanlık yarışında rekor sayıda katılım gerçekleşti.

Henüz sandıkların tamamı açılmasa da Serdal Adalı, Hüseyin Yücel'in önünde yarışı önde bitirmeyi garantiledi ve Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu.

YÜCEL'DEN ADALI'YA TEBRİK

Hüseyin Yücel son sandıklar sayılırken Serdal Adalı'yı tebrik etti. Yücel, "Allah utandırmasın. Yılbaşından sonra ilk ben yanına geleceğim" ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

SERDAL ADALI KİMDİR?

Serdal Adalı kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İş insanı ve spor yöneticisi olan Serdal Adalı, Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Ayrıca Beşiktaş kulübünde de yönetim görevlerinde yer almıştır. Peki, Serdal Adalı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.Serdal Adalı, 1964 yılında Adana'da doğmuştur. 1984 yılında iş hayatına atılan Adalı, California Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bırakıp, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurarak uluslararası alanda faaliyet göstermeye başlamıştır.

SPOR CAMİASINDA SERDAL ADALI

Serdar Adalı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde yöneticilik yaptığı dönemde özellikle futbol şubesinde önemli kararların alınmasında etkin rol oynadı. Transfer politikaları ve kulübün mali yapısının düzenlenmesi konusunda aktif çalışan Adalı, Beşiktaş taraftarları tarafından yakından tanınmaktadır.

Adalı'nın yönetici olduğu dönemde Beşiktaş, hem yerel hem de uluslararası alanda çeşitli başarılara imza attı. Ayrıca, kulübün sponsorluk anlaşmaları ve yeni projelerinde de kilit isimlerden biri olarak görev aldı.Adalı, 2012-2015 yılları arasında Türkiye Jokey Kulübü başkanlığı yapmış, 2018'de ise tekrar bu göreve atanmıştır. Ayrıca Beşiktaş kulübünde asbaşkanlık ve futbol komitesinin başkanlığını üstlenmiştir. 2013 ve 2020'de Beşiktaş başkanlık seçimlerinde aday olmuştur.

SERDAL ADALI'NIN İŞ DÜNYASINDAKİ YERİ

Beşiktaş'taki yöneticilik görevinin yanı sıra, Serdal Adalı iş dünyasındaki faaliyetleriyle de tanınıyor. Adalı, inşaat sektöründe gerçekleştirdiği büyük projeler ve turizm yatırımlarıyla öne çıkarken, enerji alanında da yenilikçi girişimlere imza atmıştır.

TARTIŞMALI DÖNEMLER

Serdal Adalı'nın spor yöneticiliği kariyeri, bazı tartışmalı dönemlere de sahne oldu. Şike davası sürecinde adı geçen Adalı, hukuki süreçlerde yer aldı. Ancak, bu süreçlerin ardından iş dünyasındaki faaliyetlerine ve spor camiasındaki çalışmalarına devam etti.

SERDAL ADALI'NIN GÜNCEL ÇALIŞMALARI

Serdal Adalı, günümüzde hem iş dünyasındaki hem de spor camiasındaki aktif rolünü sürdürmektedir. Yenilikçi projeleri ve girişimcilik vizyonuyla adından söz ettiren Adalı, birçok genç girişimciye de ilham kaynağı olmaktadır.

SONUÇ

Serdal Adalı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde yöneticilik kariyeri ve iş dünyasındaki başarılı çalışmalarıyla Türkiye'nin önemli isimlerinden biri olmayı başarmıştır. Adalı'nın spor ve iş dünyasındaki etkileri, onu Türkiye'nin çok yönlü ve başarılı figürlerinden biri haline getirmiştir. Serdal Adalı 29 Aralık 2024'te yapılan seçimlerde Beşiktaş'ın yeni başkanı olarak seçilmiştir.