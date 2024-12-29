Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?
Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?
Cevdet Yılmaz: Gabar'da artık muazzam yatırım var
Cevdet Yılmaz: Gabar'da artık muazzam yatırım var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024'te yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024'te yoğun diplomasi trafiği
Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Faturasını düzenli ödeyenden o ücret alınmayacak!
Faturasını düzenli ödeyenden o ücret alınmayacak!
Sabit öğretmenden acı haber!
Sabit öğretmenden acı haber!
Her iki kazadan birine motosikletliler karıştı
Her iki kazadan birine motosikletliler karıştı
Önce işçiler ardından memurlar pazarlık masasına oturacak
Önce işçiler ardından memurlar pazarlık masasına oturacak
'Belediyeler arasında ayrımcılık yapılıyor' iddiasına Bakan Işıkhan'dan yanıt
'Belediyeler arasında ayrımcılık yapılıyor' iddiasına Bakan Işıkhan'dan yanıt
Yeni GAP Eylem Planı 570 bin kişiye istihdam sağlayacak
Yeni GAP Eylem Planı 570 bin kişiye istihdam sağlayacak
Güney Kore'deki uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 174 ölü
Güney Kore'deki uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 174 ölü
Kimlik göstermeyene altın yok!
Kimlik göstermeyene altın yok!
Seraları soğuk vurdu: Ürün azaldı, fiyatlar arttı
Seraları soğuk vurdu: Ürün azaldı, fiyatlar arttı
En genç vekilden TBMM tarihinde ilk olacak talep
En genç vekilden TBMM tarihinde ilk olacak talep
Meclis'ten ilginç talepler: Vekil maaşları asgari ücrete eşitlensin!
Meclis'ten ilginç talepler: Vekil maaşları asgari ücrete eşitlensin!
Yüzde 816 zam: Gıda enflasyonunun şampiyonu menemen oldu
Yüzde 816 zam: Gıda enflasyonunun şampiyonu menemen oldu
Fırın gibi okul: Günlük 4 bin ekmek üretiliyor, yılda 2 milyon lira kazanıyor
Fırın gibi okul: Günlük 4 bin ekmek üretiliyor, yılda 2 milyon lira kazanıyor
Asgari ücret fırsatçılarına 3 günde 10 milyon TL ceza
Asgari ücret fırsatçılarına 3 günde 10 milyon TL ceza
TÜİK açıkladı: 2024'te fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: 2024'te fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Doktorları dövmenin cezası: 20 taksitle 56 bin TL
Doktorları dövmenin cezası: 20 taksitle 56 bin TL
Deprem ders olmadı! 27 yıllık evleri makyajlayıp sattılar
Deprem ders olmadı! 27 yıllık evleri makyajlayıp sattılar
Ceza fayda etmedi! Yemek masasında soygun
Ceza fayda etmedi! Yemek masasında soygun
Bakan Tunç: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir
Bakan Tunç: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir
Bakan Göktaş: Sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti
Bakan Göktaş: Sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
Narin davasında karar açıklandı: 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Narin davasında karar açıklandı: 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
MSB, 2024'te sınırda yakalanan mülteci sayısını açıkladı
MSB, 2024'te sınırda yakalanan mülteci sayısını açıkladı
Erdoğan: Ekonomi programımıza güvenimiz tam
Erdoğan: Ekonomi programımıza güvenimiz tam
TBB'den döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin açıklama
TBB'den döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında düzenleme
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında düzenleme
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?

Yurt genelinde yılbaşında yağış görülmeyecek, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 17:36, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 17:37
Yazdır
Yılbaşında hava durumu nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Murat Oğlakçı, haftalık hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın itibarıyla yurdun büyük bölümünde yağış beklendiğini belirten Oğlakçı, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz ile Batı ve Doğu Karadeniz'de yağışın etkili olacağını bildirdi.

Kıyı kesimlerde ve Marmara'nın doğusunda sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini vurgulayan Oğlakçı, "Bu yağışlar, salı günü yurdumuzu terk ediyor. Yurdun büyük bir kısmında salıdan itibaren yağış beklemiyoruz. Sadece Doğu Karadeniz kıyılarıyla Karaman ve Niğde çevrelerinde yağış görülecek." diye konuştu.

Oğlakçı, yeni yılın ilk günlerinde yurt genelinde yağış beklenmediğini, çarşamba sabah saatlerinde yurdun bazı bölgelerinde sis ve pus görülebileceğini kaydetti.

Çarşamba günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi yaşanabileceğine işaret eden Oğlakçı, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Oğlakçı, "Yarın itibarıyla Kıyı Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerde kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek." dedi.

3 büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da yarın yağış beklendiğini belirten Oğlakçı, sıcaklığın gece 6, gündüz 9 derecede seyredeceğini söyledi.

Oğlakçı, İstanbul'da hafta boyunca yağış beklentisinin söz konusu olmadığına değinerek, "Salı ve çarşamba günü sıcaklıklar gece 4, gündüz 10 derece olacak." dedi.

İzmir'de 5 gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Oğlakçı, sıcaklığın gece 6 ila 7 derece, gündüz 12 ila 13 derecede seyredeceğini aktardı.

Ankara'da yarın itibarıyla güney kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar beklendiğini belirten Oğlakçı, yeni yılın ilk günlerinde yağış öngörmediklerini söyledi.

Oğlakçı, Ankara'da gelecek 3 gün boyunca sıcaklıkların gece eksi 1 ila eksi 2 derece, gündüz 6 ila 7 derecede seyredeceğini sözlerine ekledi.

31 Aralık günü yurt genelinde hava durumu

1 Ocak günü yurt genelinde hava durumu

Yılbaşı tatili kaç gün olacak?

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber