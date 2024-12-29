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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Aralık 2024 18:06, Son Güncelleme : 29 Aralık 2024 18:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, açıklamada, Güney Kore'deki Muan Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dostumuz Kore Cumhuriyeti'ndeki Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen elim uçak kazası bizleri derinden üzmüştür.

Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükümetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. "

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