Aydın'da uçuruma düşen motosikletin sürücüsü helikopterle kurtarıldı

Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, Atıcı'nın hastaneye sevk edilmesi için Aydın İl Jandarma Filo Komutanlığından helikopter talep etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net